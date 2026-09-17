В Киеве не хватает части лекарств: какая ситуация в аптеках. Официальное заявление

С начала сентября Россия активизировала удары по складам с товарами в Украине и, в частности, неоднократно уничтожала логистические объекты фармацевтических компаний. В результате этого в Киеве сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний.

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Как сообщили на официальном портале Киева, такая ситуация наблюдается в сети коммунальных аптек "Фармация". Там это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

Несмотря на это, уверяют столичные власти, повышенный спрос на лекарственные средства постепенно стабилизируется:

"Фармация", поставщики медикаментов и партнеры совместно работают над восстановлением стабильной логистики и пополнением аптечной сети препаратами , на которые сохраняется повышенный спрос;

, на которые сохраняется повышенный спрос; специалисты предприятия изучают все доступные возможности для скорейшего восстановления необходимого ассортимента.

"Ситуация находится под постоянным контролем предприятия. По мере восстановления поставок наличие лекарственных средств в муниципальных аптеках будет постепенно увеличиваться", – говорится в сообщении.

В то же время в сети "Фармация" призвали покупателей воздержаться от панических покупок и создания избыточных запасов лекарственных средств без насущной необходимости. Это позволит обеспечить доступность необходимых препаратов для всех пациентов, которые в них нуждаются.

Российские атаки на фармацевтические объекты в Украине

Российские войска систематически уничтожают фармацевтическую инфраструктуру Украины, нанося удары по крупнейшим логистическим комплексам и складам дистрибьюторов:

"Биокон" (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность;

уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность; Teva (3 сентября): враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу;

враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу; "Аптека доброго дня" (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;

полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств; "Оптима-Фарм" (8 сентября): повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;

повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева; Universal Logistic (12–13 сентября): двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог;

двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог; "БаДМ" (14 сентября): подвергся атаке склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар.

Как уже сообщал OBOZ.UA, председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида советует людям с хроническими заболеваниями иметь запас необходимых лекарств на 2–3 месяца. В то же время скупать медикаменты без насущной необходимости всё же не следует.

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