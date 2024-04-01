Армения поставляет в Россию европейские и китайские товары в обход санкций: подробности

Армения поставляет в страну-террористку Россию европейские и китайские товары в обход санкций Запада. Реэкспорт Еревана в Москву вырос на 430% по сравнению с периодом до 2022 года.

Об этом написал в соцсети Х (ранее – Twitter) экономист Робин Брукс. Также идет поставка товаров из Армении в другие страны, граничащие с Россией, куда впоследствии они и уходят.

Также "армянские" товары идут через Казахстан (рост экспорта на 1200%), Кыргызстан (1600%), Узбекистан (250%) и ОАЭ (900%). Как отмечает Брукс, все идет в РФ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, российские прямые поставщики отказываются ехать с продуктами в приграничные с Украиной районы. Это связано с тем, что все сложнее становится ситуация с безопасностью в этих регионах.

В некоторых магазинах Белгородской области может возникать существенный дефицит, краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров.

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