В России поставщики отказываются ехать с продуктами в приграничные с Украиной районы: что известно

Российские прямые поставщики отказываются ехать с продуктами в приграничные с Украиной районы. Это связано с тем, что все сложнее становится ситуация с безопасностью в этих регионах.

В некоторых магазинах Белгородской области может возникать существенный дефицит, краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров. Об этом пишут российские СМИ.

Это происходит на фоне того, что часть прямых поставщиков отказались от поставок по соображениям безопасности, сообщают в компании Х5 Group, управляющей магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

В Х5 Group уверяют, что дефицита нет, они увеличили заказы у производителей, а еще ввели доплату для водителей при рейсах в Белгород и усилили меры по их безопасности.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим производителем кирпича в мире, продал 2 завода в России и покинул страну. Новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма "Будмикс".

Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Основные активы Филина сосредоточены в строительной отрасли.

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