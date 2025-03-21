Дело "Юниграна": АРМА получила в управление украденные Шапраном и Осиповым подсанкционные активы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление активы подсанкционной бизнес-империи Игоря Наумца "Юнигран", которой завладел броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран вместе со своим партнером Владимиром Осиповым. В агентстве также признали, что схемы незаконного отчуждения подсанкционных активов уже зафиксированы официально.

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О приобретении права управления активами "Юниграна" сообщила пресс-служба АРМА 21 марта. Передача произошла на основании решения Печерского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора (ОГП).

"АРМА получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран", – говорится в сообщении. Речь идет о таких компаниях:

ООО "Юни Сервис";

ООО "Коростенская добывающая компания";

ООО "Малинская добывающая компания";

ООО "Юни Люкс";

ООО "Юни Стоун Плент".

Также, как уточнили в Национальной полиции Украины, АРМА получило движимое и недвижимое имущество подсанкционного "Юниграна". Это:

более 130 единиц специальной автомобильной техники;

земельные участки;

объекты недвижимого имущества;

специальные разрешения на использование недр.

Кроме того, в рамках уголовного производства, расследуемого по ряду статей Уголовного кодекса Украины, на активы группы компаний был наложен арест. В полиции отметили, что уголовные дела возбуждены, в частности, по фактам "создание, руководства преступной организацией, а также участие в ней, финансирование терроризма и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации".

"Арест актива произошел в том числе из-за уклонения от уплаты налогов в Государственный бюджет Украины. Согласно одному из полученных постановлений, речь идет о схемах минимизации рентных платежей при добыче гранита, которые привели к значительным потерям бюджета и неэффективному использованию государственных недр", – добавили в АРМА.

Там уточнили, что вместе с правоохранителями уже провели осмотр активов, в частности ряда карьеров по добыче гранита и группы сооружений, где осуществляется производство готовой продукции. "В ходе осмотра установлено: группа указанных компаний имеет замкнутый цикл производства – от добычи гранита до изготовления продукции. Не менее важен и инвестиционно привлекателен факт наличия действующего спецразрешения на добычу гранита. По результатам осмотра работники АРМА разработали Дорожную карту дальнейших действий для эффективного управления арестованными активами. Следующим шагом станет объявление конкурса на отбор оценщика и управляющего актива", – объяснили в АРМА.

В агентстве заверили, что действуют исключительно в пределах определений суда и будут осуществлять "все необходимые процедуры по отбору управляющего на движимое и недвижимое имущество в соответствии с законодательством". "Относительно корпоративных прав указанных компаний ситуация остается неизменной: ожидаем соответствующих законодательных изменений, которые разблокируют возможность АРМА управлять корпоративными правами арестованных компаний без разрешения собственника", – отметили в агентстве.

В АРМА напомнили, что в данном случае собственником является гражданин РФ (Наумец), который, по данным следствия, создал на территории Украины механизм по выводу за границу незаконно полученных средств. Эти "черные" деньги в итоге попадали в РФ и использовались для финансирования агрессора.

Скандал с "Юниграном": как бизнес-империю Наумца "вывели" из-под санкций

В 2024 году украинским СМИ стало известно, как именно активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Об этом сообщалось в громком расследовании проекта "Схемы".

Шапран, по данным медиа, в целом является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, бизнесмен занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". Деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов. По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрских компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине.

Но в 2024 году ситуация вышла из-под контроля. Контроль над активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран – чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран".

Три из них и были теперь переданы АРМА. В общей сложности речь шла о 4 фирмах: ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс". Эти компании, подконтрольные Шапрану и Осипову, начали скупать активы и имущество "Юниграна" по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых. А это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца.

Наумец, утверждающий, что сейчас живет в Великобритании, заявил "Схемам", что якобы стал жертвой рейдерства, направленного против активов "Юниграна", и отметил, что это "вероятно, было спланировано" Шапраном, которого он обвинил во "всех этих уголовных разбирательствах". Шапран – украинский мультимиллионер, владелец Броварского алюминиевого завода под Киевом.

Наумец также показал журналистам отрывок из соглашения, которое, по его словам, подписал с Шапраном в сентябре 2023 года. В документе говорится об обязательстве Шапрана помочь Наумцу с юридическими проблемами в обмен на 50% в "Юнигран". У Шапрана отрицают, что тот подписывал соглашение с Наумцом, обсуждал такое соглашение и участвовал якобы в рейдерском захвате или "любой незаконной деятельности". "Шапран намекнул, что его подпись на документе, который показал Наумец, была подделана, и призвал "Схемы" проанализировать его. Сравнение с его подписью на нескольких официальных документах показало, что они выглядят схожими", – говорится в расследовании.

Только в течение 2024 года компании, через которые Шапран завладел структурами "Юниграна", заработали более 500 млн грн. Среди заказчиков фактически подсанкционной продукции этих компаний оказались, в частности, коммунальные предприятия из Киевской и Житомирской областей. Если бы санкции действительно работали, эти средства мог бы заработать украинский госбюджет. Их хватило бы на 20 тыс. бронежилетов, 10 тыс. дронов Mavic или 1,5 тысячам внедорожников для Сил обороны

Как сообщал OBOZ.UA, также ранее из-за дела Шапрана и Опимаха был уволен замглавы Госгеонедр Сергей Дехтяренко. Он исполнял обязанности руководителя Госгеонадр после отставки Романа Опимаха и до назначения Олега Гоцинца.

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