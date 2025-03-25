Шапран искусственно банкротит подсанкционный "Юнигран": под удар поставлена репутация Украины

Броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран, завладевший подсанкционной бизнес-империей Игоря Наумца "Юнигран", банкротит компанию, которую недавно получило в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). В частности, по словам самого Наумца, только в "Юнигране" задолженность перед коллективом превышает 8 млн грн, а в остальных компаниях цифра превышает 10 миллионов. Более того, до полномасштабной войны и санкций владелец "Юниграна" взял немалый кредит в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) на почти 10 млн евро, из которых невыплачено около 7,5 миллиона. Что может стать проблемой для государства.

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Об этом говорится в материале "СтопКора". Отмечается, что по словам Наумца:

долг в 7,5 млн евро был на момент полномасштабного вторжения России;

за время полномасштабной войны "ЕБРР ни копейки ничего не погашено".

"Шапран украл фактически все, что не находилось в залоге ЕБРР. То, что находилось в залоге ЕБРР, – конечно, украсть он не смог", – сказал Наумец.

В свою очередь, журналист Игорь Хмурый отметил: на кредит от ЕБРР Шапран увеличил парк железнодорожных вагонов. Часть которых "переписал на свои фирмы".

"Сам Сергей Шапран в интервью Nadra.info подтвердил, что "на "Юнигране", по информации Михаила Пышного, осталось активов около 300 млн грн". Выходит, половина активов "Юниграна" отошла Шапрану, половина – ЕБРР, а что же государство Украина? Ей остались затопленные карьеры, две тысячи семей работников без денег и повышение процентной ставки будущих кредитов ЕБРР из-за ухудшения кредитной истории", – говорится в материале.

Пышный же, отмечается, скорее всего, является т.н. "фунтом" Наумца. Предполагается, что:

на него Шапран "по договоренности должен был переписывать половину новых компаний";

на эти компании должны были выводится активы "Юниграна".

"Речь идет о пуле фирм-клонов, зарегистрированных почти одновременно. Они юридически дублировали карьеры и другие предприятия Наумца, что должно было помочь продолжить добычу и продажу несмотря на санкции. Но не так получилось, как думалось. Как следует из рассказа Наумца, Шапран не только выдавил из схемы его самого, подмял под себя его директоров, но и в случае с песком – просто переписал долю Пышного через своего нотариуса", – объяснили авторы материала.

В то же время, подчеркивается, сам Шапран утверждает, что все вроде бы происходило в рамках закона. "Мы сначала купили 50%, потом купили у нашего партнера оставшиеся 50%. Есть уставные капиталы – согласно номинальной стоимости долей мы и купили данное предприятие", – говорит он.

Впрочем, отмечается, в словах Шапрана есть несколько несоответствий. В частности:

Пышный ранее рассказывал "о каких-то ну совсем не "партнерских шагах" со стороны партнера".

Как бы Шапран и его юрист не уверяли, что государство не имело никакого отношения к подсанкционному "Юниграну" и даже теоретически не могло бы зарабатывать из этого актива деньги в бюджет, это является манипуляцией – ведь "на самом деле АРМА неоднократно пыталось прибрать "Юнигран" в руки".

"14 июня 2022 года было постановление суда: арестовать и передать Национальному агентству. И ровно через месяц – 16 июля 2022 года – вышло постановление известного судьи Вовка из Печерского районного суда об отмене ареста", – сообщила глава АРМА Елена Дума.

В то же время, подчеркивается, Наумец подтвердил, что Шапран ранее "кичился своим партнером – Владимиром Осиповым", который является бывшим депутатом Одесского областного совета. И человека, похожего на которого, "команда СтопКора в свое время заметила вместе с Шапраном в ресторане".

Кроме того, отмечается, по словам Наумца, Шапран тесно общался с "разными представителями прокуратуры", которые, утверждает он, приезжали от имени Шапрана решать возникающие вопросы. "Был Гуленюк, кажется, Рябенко. Вот такие фамилии звучали. По крайней мере я слышал, что вот эти люди были вовлечены в решение вопросов Шапрана", – говорит Наумец.

В то же время, отмечается, сам Шапран утверждает, что подсанкционные активы он взял под контроль не лично, а косвенно. И, более того, "он вроде бы спас обнищавшее предприятие".

"Эти активы продавались и закладывались по кредитам и до нас! Потому что людям нужно было платить зарплату, а в компаниях были арестованы счета, и они не имели возможности закрывать свои долги другим путем. Мы получили голые, разобранные автомобили, в которые дальше нужно инвестировать средства", – сказал он.

Наумец же утверждает, что Шапран не спас предприятие, а обокрал его. При чем на крупную сумму – на 200-300 млн грн.

"В песчаном бизнесе "Стройиндустрия" на складах лежало около 450 тысяч тонн песка. Даже по скромным подсчетам это – около 90 млн грн. На буровзрывном сервисе, на "Юнигран-сервисе" размещался тоже большой объем запчастей и сырья – там селитра лежала. И разные средства взрывания тоже на сумму где-то под 90 миллионов. Миллионов 200-300 он украл – это точно", – сказал Наумец.

Сам же Шапран, подтвердил, что "на "Юнигране", осталось активов около 300 млн грн". Однако эту цифру, подчеркивается, он назвал, ссылаясь на слова Пышного.

Впрочем, отмечается, один из главных активов "Юниграна", за который идет спор между Наумцем и Шапраном, – спецразрешения на добычу. По словам аналитиков, это настолько важный и лакомый кусок," что его даже отдельно выводили из-под санкций через суд на короткий промежуток времени, чтобы переписать на днепровские дубликаты карьеров".

"За этот финт на орехи досталось должностным лицам Госгеонадр. Они как-то не увидели других решений судов, запрещавших отчуждение спецразрешений, и помогли Шапрану их переписать. Правда, оффшорная компания Наумца пытается сделку откатить, а за дело даже взялась СБУ", – рассказал журналист Хмурый.

В то же время, отмечается, новообразованную "Коростенскую добывающую компанию" Шапрана начали банкротить. При чем, за мизерный долг – 5 тыс. долларов.

"Схему прокрутили через фирму "МИКАРТ" со столичной регистрацией. В разгар полномасштабного вторжения эту прокладку переписали на Инну Небесную. Полная тезка этого лица упоминается в почти сотне компаний и имеет большой скандальный шлейф, в том числе и уголовные дела. Из свежего – скандальный ремонт штаба в Николаеве и отжим агропредприятия в Черкасской области. ... И именно у Небесной в августе прошлого года крепкий бизнесмен Шапран решил приобрести станок за четверть миллиона гривен для своей компании по добыче гранита", – говорится в материале.

По условиям договора, отмечается, Шапран должен был перевести деньги в течение трех дней – до 18 августа. Но:

Не сделал этого.

Несмотря на это, Небесная на следующий день почему-то станок поставила – по крайней мере, де-юре.

11 ноября Небесная решила подать претензию – "за три дня до переоформления спецразрешения на добычу гранита".

"Стопкоровцы решили посетить ООО "МИКАРТ", чтобы передать запрос и пообщаться с г-жой Небесной. Однако по адресу компании – это административное здание под аренду – съемочной группе сообщили, что такая фирма если и была, то давно и занималась совсем не надровым оборудованием", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: несколько недель назад – когда вокруг спецразрешений активизировались СБУ и юристы Наумца – "МИКАРТ" вспомнило о долге. После чего подало иск о банкротстве "Коростенской добывающей компании" Шапрана.

"Заседание назначено на 25 марта. Суд состоится в Днепре", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также ранее из-за дела Шапрана и Опимаха был уволен замглавы Госгеонедр Сергей Дехтяренко. Он исполнял обязанности руководителя Госгеонадр после отставки Романа Опимаха и до назначения Олега Гоцинца.

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