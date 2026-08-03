Арендная плата за жилье перед 1 сентября резко выросла: где придется платить больше всего

Ужгород остается самым дорогим городом для студенческой аренды: за однокомнатную квартиру здесь в среднем просят более 22 тыс. грн в месяц, тогда как в Сумах и Харькове аналогичное жилье можно снять всего за 7 тыс. грн. Самые дешевые комнаты также сдают в Сумах – в среднем за 2,5 тыс. грн в месяц, что делает город самым доступным вариантом для студентов перед началом учебного года.

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску жилья. Специалисты проанализировали цены на аренду жилья в городах, где расположены лучшие украинские университеты, и определили, где снимать квартиру дороже всего, а где студентам можно существенно сэкономить.

В рейтинг 20 лучших высших учебных заведений Украины в 2026 году вошли семь университетов Киева, три — Львова, по два — в Днепре и Харькове, а также вузы из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода. Именно эти города легли в основу исследования рынка аренды.

Самые дорогие города для аренды квартиры

Как и в предыдущие годы, самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры стал Ужгород. В июне 2026 года медианная стоимость такого жилья достигла 22 133 грн в месяц, что на 18% больше, чем годом ранее.

Второе место занял Львов, который ежегодно остается одним из самых популярных направлений для абитуриентов. Аренда однокомнатной квартиры здесь стоит в среднем 20 168 грн, что на 15% дороже, чем в прошлом году.

Третьим стал Киев. Несмотря на то, что именно столица традиционно принимает наибольшее количество студентов, средняя цена аренды однокомнатного жилья здесь составляет 17 000 грн, а годовой рост оказался сравнительно умеренным — всего 6%.

Практически догнал Киев Ивано-Франковск. Здесь медианная стоимость аренды уже достигла 16 500 грн, продемонстрировав наибольший прирост среди лидеров — сразу 27% за год. К городам с более умеренными ценами относятся:

Днепр – 12 000 грн (+20%);

(+20%); Одесса – 12 000 грн (+20%);

(+20%); Ровно — 12 000 грн (без изменений);

(без изменений); Черновцы – 13 458 грн (+19%).

Дешевле всего арендовать квартиру сейчас можно в прифронтовых городах. В Сумах и Харькове медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет всего 7 000 грн в месяц.

При этом ситуация в этих городах разная. Если в Сумах жилье даже подешевело на 7% по сравнению с прошлым годом, то в Харькове аренда, напротив, резко подорожала – сразу на 56%. Эксперты объясняют это постепенным восстановлением спроса и оживлением местного рынка недвижимости.

Комната — способ сэкономить

Для многих студентов альтернативой отдельной квартире остается аренда комнаты. Дороже всего этот вариант обойдется в Ужгороде — 6 500 грн в месяц, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Во Львове средняя цена составляет 5 000 грн, причем она осталась неизменной. Черновцы и Ивано-Франковск заняли следующие позиции с почти одинаковой стоимостью:

Черновцы – 4 626 грн (+16%);

(+16%); Ивано-Франковск – 4 500 грн (+13%).

В Днепре, Киеве и Ровно комнату можно арендовать примерно за 4 000 грн. Однако динамика цен различается. В Днепре они выросли на 14%, в Ровно — на 8%, а Киев стал единственным крупным городом, где аренда комнат даже подешевела на 5%.

В Одессе и Харькове комнаты сдают примерно за 3 000 грн в месяц. Если в Одессе цены практически не изменились, то в Харькове они выросли ещё на 30%. Самым дешевым городом для такого формата проживания стали Сумы — 2 500 грн в месяц.

Почему разница между городами такая большая

Эксперты отмечают, что сегодня на рынок аренды влияет не только количество университетов или численность населения города. В условиях войны одним из ключевых факторов стала ситуация с безопасностью. Именно поэтому западные регионы, куда переехало много украинцев и бизнеса, остаются самыми дорогими для аренды.

В то же время в прифронтовых городах цены значительно ниже из-за повышенных рисков, хотя отдельные рынки, в частности харьковский, уже демонстрируют постепенное восстановление и возвращение спроса. Для студентов это означает, что комната по-прежнему остается наиболее доступным способом сократить расходы на жилье, особенно в городах с высокими ценами на квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы всё чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны — причём не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривают их как "резервное" жильё. Причина — усиление российских обстрелов.

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