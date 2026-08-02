Украинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спрос

Украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

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Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец. Она отметила: прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области, а также Харькова, Днепра и Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. В настоящее время доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

"Хроническое состояние неопределенности и ужасные последствия вражеских атак могут все чаще побуждать граждан, имеющих финансовую возможность, к изменению места жизни", – резюмировала экспертка.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

В целом же, все больше украинцев ищут жилье, которое можно будет быстро использовать в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Так:

Для одних такая квартира станет новым постоянным местом проживания.

Для других – резервным жильем, куда можно будет перевезти семью или временно переехать.

При этом если еще несколько лет назад приобретение второй квартиры чаще всего рассматривалось как инвестиция или способ получения дохода от аренды, то сейчас ситуация кардинально изменилась. "Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья", – резюмировала Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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