ДТЭК ВИЭ впервые продал сертификаты зеленой электроэнергии

Компания ДТЭК ВИЭ впервые реализовала собственные гарантии происхождения электроэнергии в Украине, которые являются подтверждением использования зеленой электроэнергии для покупателей таких электронных документов, сообщает пресс-служба.

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Согласно сообщению, покупка гарантий происхождения (ГП) компаниями и предприятиями является официальным подтверждением использования в своей деятельности именно электроэнергии из возобновляемых источников и подтверждает экологическую ценность их продукции.

В компании сообщают, что приобрести их в Украине может по желанию любое физическое или юридическое лицо на специальных электронных площадках.

По словам генерального директора ДТЭК ВИЭ Александра Селищева, сейчас государство находится на начальном этапе создания полноценного рынка гарантий происхождения. Его развитие является важной предпосылкой для увеличения использования чистой энергии в экономике

"ДТЭК ВИЭ целенаправленно и последовательно помогает декарбонизации украинской экономики. Мы строим новые мощности с привлечением иностранных инвестиций и выпускаем гарантии происхождения для продажи их на внутреннем рынке и углеродные кредиты для реализации на международных площадках", – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

В компании подчеркивают, что покупатели гарантий происхождения получают дополнительные конкурентные и репутационные преимущества своих товаров или услуг, а с другой стороны они способствуют дальнейшему развитию мощностей ВИЭ в Украине.

Напомним, в январе 2025 года в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что компания также начала выпуск углеродных кредитов, которые может приобрести бизнес для уменьшения собственного углеродного следа при изготовлении продукции.