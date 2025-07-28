Должны выступить единым фронтом с европейцами и достичь отсрочки по СВАМ, – Головко

Изменения в правительстве Украины открывают новые перспективы для переговоров с Европейским Союзом об отсрочке действия Механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ).

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Об этом заявил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

Он выразил убеждение, что новоназначенный вице-премьер Тарас Качка имеет все шансы стать ключевой фигурой в продвижении интересов украинской промышленности в этом направлении.

"Качка – опытный переговорщик, который последовательно отстаивает позиции украинского бизнеса. Тема СВАМ ему хорошо известна, поэтому есть надежда, что после стабилизации политической ситуации этот вопрос станет одним из его приоритетов", – отметил эксперт.

По мнению аналитика, в случае введения СВАМ без послаблений для Украины, экспортная выручка государства может сократиться более чем на 4 млрд долларов.

"Это будет иметь последствия не только для производителей, но и для государственного бюджета. В то же время в самом ЕС все активнее обсуждается необходимость отсрочки зеленого перехода для промышленности. Мы имеем шанс выступить общим фронтом с Польшей, Чехией и другими странами, заинтересованными в пересмотре подходов", – подчеркнул эксперт.

Несмотря на потребность в развитии внутреннего рынка, экономика Украины остается экспортно ориентированной. По словам специалиста, в некоторых отраслях существует объективный профицит производства, который невозможно полностью реализовать на внутреннем рынке. Это касается, в частности, рудной промышленности и даже потенциального экспорта вооружений.

Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет $4,7 млрд экспорта и $2,7 млрд инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП и более 116 тыс. рабочих мест.

Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры – ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.