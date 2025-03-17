Долги на энергорынке Украины превысили 100 млрд грн, источников для погашения нет, – Рябцев

Общее долговое бремя в энергетике продолжает расти и уже превысило 100 млрд грн. Это касается не только электроэнергетики, но и газоснабжения.

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Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Очень сложной, очень острой остается долговая проблема. Все долги, если их унывать, они достигают уже более 100 миллиардов гривен в разных отраслях, не только в электрической энергетике, но и в газоснабжении", – сказал эксперт.

По его словам, критической проблемой остается отсутствие источников для погашения долгов, поскольку единственным источником поступлений для многих энергетических компаний является оплата электроэнергии и газа.

"Если этих средств нет, то и нечем будет гасить долги", – пояснил он.

Рябцев подчеркнул, что без срочных действий со стороны правительства и энергетического регулятора ситуация будет только ухудшаться.

Поэтому сейчас Кабинетом министров не нужно расслабляться и думать о том, что все позади, не нужно ничего делать. С долгами никто ничего не сделает, если это не сделает Кабинет министров и энергетический регулятор НКРЭКУ", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ряд важных решений по урегулированию проблемы уже был принят, но их реализация затягивается и сопровождается нарушениями процедур.

"Низка решений уже была принята, но настолько все это происходит медленно и с такими нарушениями действующих нормативных документов, в частности, регламента Верховной Рады Украины, регламента Кабинета министров Украины, что это открывает достаточно широкое поле для дальнейших обжалований очень важных и очень нужных решений, которые ждет рынок, точнее даже рынки", ну и все потребители.

Напомним, эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокоп призвал правительство, парламент и Нацкомиссию по вопросам энергетики спасти энергетику от паралича из-за постоянно увеличивающихся многомиллиардных долгов.