Депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций: что известно
Народные депутаты Верховной Рады не поддержали правку № 371 о немедленном открытии деклараций. Голосование состоялось сегодня, 5 сентября.
Так, было набрано только 199 голосов из 226 необходимых. Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Озвучены результаты голосования по фракциям:
- "Слуга народа" – 117 депутатов;
- "Европейская солидарность" – 22;
- "Родина" – 5;
- "Платформа за жизнь и мир" – 15;
- "За будущее" – 8;
- "Голос" – 17;
- "Доверие" – 7;
- "Восстановление Украины" – 1;
- внефракционные – 7.
При этом депутаты Рады вернули Е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Так, возобновление электронного декларирования предусматривает:
- подачу деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022;
- восстановление спецпроверок;
- военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи е-декларации по окончании боевых действий или демобилизации.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Такое решение парламент принял сегодня, 5 сентября.
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