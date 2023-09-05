Депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций: что известно

Народные депутаты Верховной Рады не поддержали правку № 371 о немедленном открытии деклараций. Голосование состоялось сегодня, 5 сентября.

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Так, было набрано только 199 голосов из 226 необходимых. Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Озвучены результаты голосования по фракциям:

"Слуга народа" – 117 депутатов;

"Европейская солидарность" – 22;

"Родина" – 5;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"За будущее" – 8;

"Голос" – 17;

"Доверие" – 7;

"Восстановление Украины" – 1;

внефракционные – 7.

При этом депутаты Рады вернули Е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Так, возобновление электронного декларирования предусматривает:

подачу деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022;

восстановление спецпроверок;

военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи е-декларации по окончании боевых действий или демобилизации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Такое решение парламент принял сегодня, 5 сентября.

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