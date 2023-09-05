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Депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций: что известно

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
1,3 т.
Парламент не поддержал правку о немедленном открытии деклараций

Народные депутаты Верховной Рады не поддержали правку № 371 о немедленном открытии деклараций. Голосование состоялось сегодня, 5 сентября.

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Так, было набрано только 199 голосов из 226 необходимых. Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Результаты голосования в ВР

Озвучены результаты голосования по фракциям:

  • "Слуга народа" – 117 депутатов;
  • "Европейская солидарность" – 22;
  • "Родина" – 5;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 15;
  • "За будущее" – 8;
  • "Голос" – 17;
  • "Доверие" – 7;
  • "Восстановление Украины" – 1;
  • внефракционные – 7.

При этом депутаты Рады вернули Е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Так, возобновление электронного декларирования предусматривает:

  • подачу деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022;
  • восстановление спецпроверок;
  • военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи е-декларации по окончании боевых действий или демобилизации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Такое решение парламент принял сегодня, 5 сентября.

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