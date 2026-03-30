Зеленский предупредил о возможном "провале" подготовки Украины к следующей зиме: нет денег

Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме. Причина – заблокированный кредит на 90 млрд евро от ЕС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым общения с представителями медиа. По словам главы государства, дело в том, что на реализацию "глобального энергетического плана защиты энергетики, водоснабжения" Украине нужно 5,1 млрд долларов.

"Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или в больше мере... покрыта именно благодаря этим деньгам. Потому что защита – это часть нашей обороноспособности... На сегодня пока это заблокировано", – констатировал Зеленский.

При этом он объяснил: риск срыва подготовки к зиме связан с тем, что "это долговременный процесс". А потому его выполнение должно было стартовать уже 1 апреля.

"И поэтому эта отсрочка – это риск по зиме. Сейчас поставлены максимально разные задачи поиска финансов", – резюмировал президент.

Напомним: на декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Европейская комиссия фактически приостановила утверждение плана SAFE для Венгрии на сумму более 16 млрд евро. Решение приняли в Брюсселе после того, как страна заблокировала финансовую помощь Украине.

