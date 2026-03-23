Орбан нашел союзника: еще одна страна ЕС может заблокировать 90 млрд евро для Украины

В будущем Словакия может присоединиться к Венгрии и поддержать вето на предоставление Евросоюзом Украине кредита на 90 млрд евро. Как и в Будапеште, в Братиславе это связывают с прекращением поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Об этом, как сообщает Aktuality, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он также выразил поддержку венгерскому коллеге Виктору Орбану.

"Виктор Орбан прав с политической точки зрения. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.) не может управлять Европейским Союзом", – сказал Фицо.

Он предположил, что Братислава также может заблокировать кредит, но не назвал условия, при которых это возможно. При этом премьер Словакии связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с политическими причинами и "антироссийской позицией" Украины, а не повреждениями в результате попадания дрона из РФ.

При этом Фицо заявил, что поставки российской нефти, по его мнению, могли бы способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Кроме того, он прокомментировал свой отказ от поездки в Украину на встречу с Зеленским, заявив, что не считает такой визит безопасным. По его словам, он не намерен "рисковать", учитывая отношение к нему в Киеве.

"Я не дам водить себя за нос. Вы не можете в одном предложении сказать: "Роберт, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, так приезжай в Киев, загляни ко мне". Я же не настолько самоубийца", – сказал Фицо, который в 2024 году уже пережил покушение на свою жизнь.

Что предшествовало

На декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе разрабатывают альтернативный вариант финансирования Украины. В частности страны Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов. Этот вопрос планируют вынести на обсуждение на двухдневном саммите, который начался 19 марта в Брюсселе.

