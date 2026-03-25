ЕС заморозил €16 млрд для Венгрии в ответ на шантаж Украины – RMF24

Европейская комиссия фактически приостановила утверждение плана SAFE для Венгрии на сумму более 16 млрд евро. Решение приняли в Брюсселе после того, как страна заблокировала финансовую помощь Украине во время саммита ЕС.

Речь идет о материале RMF24 со ссылкой на корреспондента RMF FM в Брюсселе Катаржину Шиманьскую-Боргинон. По ее информации, венгерский план попал в так называемую "европейскую заморозку", хотя официально в Еврокомиссии заявляют, что оценка еще продолжается. "Комиссия утвердит план для Венгрии, когда он будет готов", – отметили в ЕК.

Позиция Будапешта

Неофициально в Брюсселе прямо связывают задержку с действиями венгерских властей в отношении Украины. Речь идет прежде всего о блокировании 90-миллиардного займа ЕС для Киева. Один из дипломатов объяснил ситуацию довольно прямо: трудно согласовывать миллиарды для правительства Виктора Орбана, если тот нарушает принцип лояльного сотрудничества и тормозит помощь стране, которая воюет с Россией.

Еще в начале прошлого месяца в кулуарах ЕС говорили о возможной паузе до парламентских выборов в Венгрии. Но окончательным сигналом стала позиция Орбана на саммите ЕС, где он подтвердил вето на финансовую поддержку Украины.

Детали программы SAFE

Программа SAFE предусматривает в целом 150 млрд евро поддержки, в частности в виде льготных кредитов. Основная цель – финансирование закупки военной техники, прежде всего европейского производства. Чехия и Франция уже получили согласование своих планов, тогда как Венгрия осталась единственной страной без одобрения.

По данным RMF FM, Будапешт особенно заинтересован в этих средствах и даже просит больше, чем предусмотрено его квотой – более чем на 1 млрд евро. В то же время в Брюсселе накопилось несколько претензий к венгерским властям. Среди них – блокирование 20-го пакета санкций против России, задержка компенсаций странам ЕС за помощь Украине, а также беспокойство относительно коррупции и нарушений в государственных закупках.

