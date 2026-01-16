'Задействованы десятки тысяч людей': Зеленский сообщил о ходе работ по преодолению чрезвычайной ситуации в энергетике

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 января, заслушал доклады премьер-министра и вице-премьера о чрезвычайной ситуации в энергетике в разных городах и громадах Украины из-за российских ударов и жесткой погоды. Для преодоления их последствий задействовано максимум ресурсов.

Для этого по всей стране десятки тысяч людей работают в ремонтных бригадах, коммунальных службах и энергетических компаниях. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам.

Необходимо, чтобы и в дальнейшем была такая скоординированная совместная работа на всех уровнях власти, между властью и бизнесом, всех институций и служб, подчеркнул он.

"Я хочу поблагодарить всех руководителей громад, которые действительно эффективны, действительно со своими людьми и помогают", – сказал президент.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Украина страдает от сильных морозов и российских ударов по энергетическим объектам, что привело к тяжелым последствиям. Учитывая это в энергетике ввели режим чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделят столице Украины Киеву, объявил Зеленский 14 января.

Он отметил, что ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжат работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко озвучила план правительства для преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике.

Так, все областные военные администрации (ОВА) и Киевская городская военная администрация (КГВА) должны обеспечить жесткую экономию электроэнергии. В течение суток они должны ограничить внешнюю подсветку домов и территорий, подсветку рекламы, излишнее уличное освещение.

В правительстве призвали украинский бизнес существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветку и экраны.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил, что для украинцев изменены правила передвижения в комендантский час из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Одновременно с этим правоохранители усилят патрулирование.

Тем временем Кабинет министров Украины прорабатывает решение по обеспечению бесперебойного электроснабжения для домов с электроотоплением. Речь идет о возможности отнести такие здания к объектам критической инфраструктуры на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 15 января провел разговор с Марком Рютте относительно российских обстрелов Украины и насущных потребностей для усиления противовоздушной обороны. Глава государства сообщил о последствиях ударов по энергетике и обсудил возможности закупки ракет для ПВО в рамках программы PURL.

