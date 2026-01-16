Правила комендантского часа изменились: правительство Украины приняло целый ряд решений из-за ЧС в энергетике

Для украинцев изменены правила передвижения в комендантский час. Причина – чрезвычайная ситуация в энергетике.

Об этом утром 16 февраля заявил новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что Кабинет министров определил целый ряд задач, необходимых для "максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах".

Комендантский час: что изменилось

Украинцы теперь смогут передвигаться ночью для того, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости". Этот вопрос назрел из-за отсутствия света и отопления в домах граждан.

До изменения правил пострадавшие от последствий российских ударов по энергетике не имели возможности согреться или зарядить гаджеты во время комендантского часа. Также люди жаловались, что ночью оставались без связи.

Впрочем, важно понимать, что комендантский час в Украине не отменяется. Речь идет лишь о корректировке отдельного правила передвижения на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Таким образом, список условий, при которых можно передвигаться в комендантский час, теперь таков:

наличие специального пропуска (для работников критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города/области);

(для работников критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города/области); следование в укрытие во время объявления воздушной тревоги – граждане имеют право выйти из дома, чтобы дойти до ближайшего убежища;

– граждане имеют право выйти из дома, чтобы дойти до ближайшего убежища; следование к "пункту несокрушимости" ;

; получение медицинской помощи (необходимость срочной госпитализации, доставка жизненно необходимых лекарств);

(необходимость срочной госпитализации, доставка жизненно необходимых лекарств); эвакуация – только во время организованных эвакуационных мероприятий.

Какие еще изменения утвердило правительство

Перераспределение резервного оборудования между регионами.

между регионами. Рекомендация для НКРЭКУ как можно скорее пересмотреть и максимально упростить подключение такого оборудования к сетям . Желаемые сроки: – рассмотрение и согласование проекта за 2 дня; – получение технических условий – 2 дня; – обследование и опломбирование узла учета – 2 дня.

. Желаемые сроки: "Укрзалізниця", "Нафтогаз" и другие госкомании должны обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение отопительного сезона в объеме не менее 50% от общего потребления.

в течение отопительного сезона в объеме не менее 50% от общего потребления. В Киеве, где самая сложная ситуация, усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города и области.

Также ранее было решено, что все областные военные администрации (ОВА) и Киевская городская военная администрация (КГВА) должны обеспечить жесткую экономию электроэнергии. В частности, им поручено ограничить внешнюю подсветку домов и территорий, подсветку рекламы, излишнее уличное освещение.

Кабмин также прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры. Если в них не будут отключать электроэнергию, это позволит обеспечить постоянный обогрев зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за постоянных обстрелов после восстановления энергоснабжения происходят перепады напряжения. Это может повредить технику.

