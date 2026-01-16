В домах с электроотоплением обещают не выключать свет: какое решение готовит Кабмин

Кабинет Министров Украины прорабатывает решение по обеспечению бесперебойного электроснабжения для домов с электроотоплением. Речь идет о возможности отнести такие здания к объектам критической инфраструктуры на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны зимой. Сейчас энергосистема Украины работает в условиях чрезвычайной ситуации из-за интенсивных российских обстрелов и самой сложной за 20 лет зимы.

Информацию обнародовали в Официальном канале премьер-министра Юлии Свириденко. Там отмечается, что решение находится на этапе проработки и имеет целью обеспечить постоянный обогрев жилья. Правительство принимает меры для преодоления последствий и стабилизации поставок электроэнергии по всей стране.

В сообщении говорится: "Дома с электроотоплением. Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры – чтобы обеспечить постоянный обогрев".

Режим чрезвычайной ситуации

15 января энергосистема Украины действовала в режиме чрезвычайной ситуации. По всей стране ввели почасовые отключения электроэнергии, а в ряде регионов свет исчезал вне графиков из-за аварийных ситуаций.

В украинской энергетике официально введен режим ЧС. Для координации действий в Киеве создали штаб, также усилили работу с международными партнерами по получению оборудования и готовят увеличение импорта электроэнергии.

Аварии и ограничения

В результате удара войск РФ был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове. Это существенно повлияло на стабильность энергоснабжения в регионе.

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, почасовые графики временно не действуют. Возвращение к плановым отключениям возможно только после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Аварийные отключения также применяют в ряде областей из-за перегрузки оборудования в условиях высокого потребления во время морозов. В ближайшие дни в Украине могут снова ввести стабилизационные графики.

Расписание и объемы почасовых отключений отличаются в зависимости от области. В некоторых регионах ограничений меньше из-за лучшей ситуации с наличием электроэнергии и возможностями ее передачи.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 15 января провел специальное селекторное совещание, посвященное проблемам энергетики. Среди анонсированных решений, имплементация которых ожидается немедленно, – изменения по комендантскому часу, увеличение импорта электроэнергии, подключение к сети дополнительного оборудования и усиление пунктов обогрева.

