За что украинцам поступает третья платежка за газ: сколько придется платить

В Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер третьей платежки будет составлять до 1,5 тыс. грн.

Меньше всего будут платить те, кто живет в домах с большим количеством квартир, централизованным отоплением, больше всего - украинцы в старых многоквартирных домах небольшой этажности (2-3 этажа). "Газсети" уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей.

Это не единственный оператор в Украине, "Газсети" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Чем больше жильцов в доме, тем меньше будет ваш платеж за содержание внутридомовой системы. Также стоимость обслуживания зависит и от технического состояния сети и количества и качества оборудования.

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала единые правила расчета. Однако проверить все тарифы невозможно: их количество будет равно количеству многоквартирных домов, подключенных к газу.

Глава "Ассоциации развития ОСМД и ЖСК "Современный дом" Екатерина Чижик рассказала : длительный период фактически внутридомовые сети никто не обслуживал. В результате принятия закона о рынке газа и постепенной реализации реформы стоимость обслуживания сетей исключили из платежки за газ.

А это небезопасная ситуация. Особенно часто проблемы возникают в старом жилом фонде. "Элементарно, когда раньше люди знали, что придется газовый представитель проверять раз в год, они уже сами не брались переподключать газовые приборы, вызвали газовую службу.

А сейчас и вентиляционные каналы заставляют, и сами как угодно подключают, и газовые приборы сами устанавливают. Никто не проверяет. А в подъездах: вы посмотрите, что творится в старых домах, разве какой-то глава ОСМД может взять на себя обязательство все это обслуживать", – рассказывает глава ОСМД в одном из домов в Деснянском районе столицы Анна Ивановна.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине на 1,4 млн задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны. При этом 80% новых долгов появилось в реестре в 2023 году.

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