Украинцам придут "третьи платежки" за газ: кому придется заплатить 1,5 тыс. дополнительно и где дороже всего

В Украине введена плата за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер третьей платежки будет составлять до 1,5 тыс. грн. Меньше всего будут платить те, кто живет в домах с большим количеством квартир, централизованным отоплением, больше всего – украинцы в старых многоквартирных домах небольшой этажности (2-3 этажа).

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О том, каким будет размер третьей платежки за газ и за что нужно платить, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы заплатят по-разному

"Газмережі" (входит в группу "Нефтегаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

В каждом доме сочли свой тариф. Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом) должны заплатить 1475,4 грн. из квартиры. А в Александрии по ул. Садовая, 33а находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Чем больше жильцов в доме, тем меньше будет ваш платеж за содержание внутридомовой системы. Также стоимость обслуживания зависит и от технического состояния сети и количества и качества оборудования. Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала единые правила расчета. Однако проверить все тарифы невозможно: их количество будет равно количеству многоквартирных домов, подключенных к газу.

Жители Полтавской области будут платить за обслуживание сетей раз в три-пять лет (тогда как "Газсети" опубликовали тарифы за 2024 год). "Так называемая "третья платежка" за пользование газом не будет регулярной. Кроме того, получат ее только жильцы многоквартирных домов. Счет за проведение технического обслуживания будет выставляться в течение 10 дней после проведения соответствующих работ. В зависимости от возраста и износа газопроводов их техническое обслуживание будет проводиться один раз на 3-5 лет", – говорится в сообщении "Полтавагаза".

Большинство жителей Полтавы (проживающие в многоквартирных домах) заплатят около 150-250 грн. Но есть некоторые исключения. К примеру, на ул. Репина, 12а (дом на 78 квартир) заплатят 99,9 грн. А владельцы квартир по адресу Короленко, 9/12 должны заплатить 264 грн.

В платеж в 264 грн входит:

осмотр трубопровода в местах общего пользования – за это все жильцы заплатят 232,56 грн;

осмотр в квартирах: стояк, ответвление к отключающему пространству, газовый прибор) – 2015,1 грн;

проверка на герметичность фланцевого соединения – 304,8 грн;

проверка на герметичность муфтового соединения – 87,4 грн;

испытание газопроводов на плотность – 458,7 грн;

плановое испытание под давлением – 1745,2 грн;

обслуживание запорных устройств – 1225,6 грн;

проверка тяги в каналах – 69,58 грн;

проверка тяги по каждому последовательному каналу – 434,14 грн.

Это расчеты на всех владельцев дома. По правилам, общая стоимость обслуживания сетей в доме делится на все квартиры. Вот почему платеж зависит от размера жилья.

За что и почему нужно платить

Глава "Ассоциации развития ОСМД и ЖСК "Современный дом" Екатерина Чижик рассказывает OBOZ.UA: длительный период фактически внутридомовые сети никто не обслуживал. В результате принятия закона о рынке газа и постепенной реализации реформы стоимость обслуживания сетей исключили из платежки за газ.

А это небезопасная ситуация. Особенно часто проблемы возникают в старом жилом фонде. "Элементарно, когда раньше люди знали, что придется газовый представитель проверять раз в год, они уже сами не брались переподключать газовые приборы, вызвали газовую службу. А сейчас и вентиляционные каналы заставляют, и сами как угодно подключают, и газовые приборы сами устанавливают. Никто не проверяет. А в подъездах: вы посмотрите, что творится в старых домах, разве какой-то глава ОСМД может взять на себя обязательство все это обслуживать", – рассказывает глава ОСМД в одном из домов в Деснянском районе столицы Анна Ивановна.

Обслуживание сети может обнаружить проблему и помочь в проведении ремонтных работ еще до возникновения аварии. Именно представители ОСМД настаивали на том, чтобы возврат технического обслуживания был возвращен в действующем формате. Все проживающие в многоэтажных домах украинцы вместе со счетом на доставку также получат и новый, уже третий платеж.

Платеж будет существенным только для украинцев, которые проживают в небольших домах с изношенной инфраструктурой, имеют газовое отопление.