Количество задолженностей с начала войны взлетело: за что украинцы еще должны заплатить

В Украине на 1,4 млн. задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны. При этом 80% новых долгов появилось в реестре в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот". У украинцев самые большие долги за админправонарушения.

Как изменились долги украинцев во время войны?

штрафы за административные правонарушения - +38%;

неуплата коммунальных услуг - +30%;

на 25% увеличилось задолженность за штрафы из-за нарушения ПДД. Большинство из этих штрафов прибавилось в 2022 году;

в категории "Взыскание средств" долгов уменьшилось на 27,5%;

4,5% должников по алиментам за два года.

Как сообщалось, в 2023 году долги населения за потребленную электроэнергию увеличились на 7,7 млрд. грн. до 15 млрд. грн. Указывается, что задолженность распределяется не равномерно.

Например, 2,2% от столичных должников сформировали 43% от общей задолженности в Киеве. В общем, долги в энергетике – это круговая проблема, потому что одни неплатежи провоцируют другие.

При этом ситуация с оборудованием очень сложна. В частности, энергоблоки тепловых электростанций, которые в срочном порядке ремонтировали после прошлогодних атак на энергоинфраструктуру, сейчас могут выходить в аварийные ремонты из-за степени их повреждения.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине пенсии перечислят с 1 марта. Размер индексации окончательно не известен, его рассчитают в конце февраля. Однако в Минсоци прогнозируют, что индексация будет на уровне 13%.

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