Вынужденная мера: в НКРЭКУ объяснили, почему украинцам будут "отрезать" коммуналку за долги

Отмена моратория на отключение коммунальных услуг в Украине связана с тем, что потребители все хуже и хуже оплачивали свои счета. За время полномасштабного вторжения задолженность только за электроэнергию выросла на 41%. При этом стране нужно поддерживать работу энергосистемы, а потому отмена моратория стала вынужденной мерой.

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При этом долги растут у в основном у семей, которые не получают субсидий, а значит являются платежеспособными. Об этом заявил глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телемарафона.

"Основная причина отмены моратория – мы это видим по цифрам – рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения за потребленную электроэнергию увеличился на 41% относительно довоенного времени", – сказал он.

Ущаповский подчеркнул, что у субсидиантов платежная дисциплина находится на более высоком уровне, чем у тех, кто не получает помощи на оплату коммуналки. Так, домохозяйства, которые имеют субсидию, платят практически 100-процентно.

"К сожалению, люди, которые имеют возможность платить жилищно-коммунальные тарифы, учитывая мораторий, очень серьезно ухудшили платежную дисциплину. Поэтому эта мера позволит улучшить платежную дисциплину... Для нормального функционирования энергосистемы Украины крайне необходимы необходимые ресурсы, потому это была вынужденная мера", – объяснил глава НКРЭКУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве отключения электроэнергии за неуплату начнутся уже в январе. При этом сначала должникам будут направлять "последнее предупреждение" – уведомление о планах "отрезать" электричество. Само отключение произойдет только через 10 дней после такого уведомления.

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