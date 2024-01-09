Отмена запрета на отключение света за долги за коммуналку: Герус назвал причину
В Украине отменен временный запрет на отключение населения от ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). Решение было принято в качестве реакции на увеличение количества неуплаты коммуналки, что создает трудности для обеспечения устойчивой финансовой устойчивости коммунальных предприятий.
Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус к эфиру телемарафона. Как отмечается, обеспеченные украинцы начали злоупотреблять определенными нормами и накапливают долги за электроэнергию, поэтому правительство приняло такое решение.
"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", – сказал Герус.
При этом, как отметил Герус, наиболее дисциплинированные плательщики:
- субсидианты, опасавшиеся остаться без субсидии за долги;
- пенсионеры, имеющие привычку платить своевременно.
Напомним, в конце декабря Кабмин отменил запрет на:
- прекращение жилищно-коммунальных услуг ;
- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пеней);
- взыскания задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
Согласно постановлению мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Россией территориях.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2024 году изменятся суммы в платежках за доставку (распределение) газа. Дело в том, что основой для начисления платы за доставку газа в 2024 году являются объемы потребления голубого топлива предыдущего газового года, то есть с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го.
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