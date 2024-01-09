newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Отмена запрета на отключение света за долги за коммуналку: Герус назвал причину

Владимир Пазий
Коммуналка
1 минута
3,9 т.
В Украине отменен временный запрет на отключение населения от ЖКУ

В Украине отменен временный запрет на отключение населения от ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). Решение было принято в качестве реакции на увеличение количества неуплаты коммуналки, что создает трудности для обеспечения устойчивой финансовой устойчивости коммунальных предприятий.

Видео дня

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус к эфиру телемарафона. Как отмечается, обеспеченные украинцы начали злоупотреблять определенными нормами и накапливают долги за электроэнергию, поэтому правительство приняло такое решение.

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", – сказал Герус.

При этом, как отметил Герус, наиболее дисциплинированные плательщики:

  • субсидианты, опасавшиеся остаться без субсидии за долги;
  • пенсионеры, имеющие привычку платить своевременно.

Напомним, в конце декабря Кабмин отменил запрет на:

  • прекращение жилищно-коммунальных услуг ;
  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пеней);
  • взыскания задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Россией территориях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2024 году изменятся суммы в платежках за доставку (распределение) газа. Дело в том, что основой для начисления платы за доставку газа в 2024 году являются объемы потребления голубого топлива предыдущего газового года, то есть с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!