Украинцам начинают отключать электроэнергию за долги: озвучена дата и важные нюансы

В Украине после отмены моратория на приостановку предоставления коммунальных услуг будут отключать свет за неуплату. В Киеве отключения начнутся уже в январе – после 29-го числа. При этом сначала должникам будут направлять "последнее предупреждение" – уведомление о планах "отрезать" электричество. Само отключение произойдет только через 10 дней после такого уведомления.

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Об этом рассказал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. "Первые отключения начнутся где-то 29 января", – сказал он.

В то же время Коваленко уточнил, что каждый должник получает от поставщика тока два вида уведомлений. Сначала недобросовестного плательщика просто предупреждают о наличии долга и просят его погасить. Такие сообщения могут приходить в SMS, мессенджерах (например, Viber и Telegram), на электронную почту и поступать в виде звонков из компании.

Если должник не реагирует и долг не оплачивается, после 29 января начнут поступать уже новые уведомления. Они предшествует непосредственному отключению. И это официальный документ.

"Что касается предупреждения как официального документа, то его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время. За 5 дней (до отключения. – Ред.) еще раз сети посылают свое письмо-предупреждение", – объяснил Коваленко.

Таким образом, после получения официального уведомления об отключении у должника есть 10 дней на уплату долга. Если погасить задолженность, отключать электроэнергию не будут. Погасить задолженность возможно, даже если потребитель находится не в Украине, – сделать это можно через сайт или приложение поставщика.

Первыми от электроснабжения будут "отрезать" тех, у кого самые крупные и самые старые долги. "Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий – это глубина долга. То есть есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы общаемся с ними. А есть долги год и больше", – рассказал Коваленко.

Свет, разумеется, отключают не навсегда. Чтобы возобновить поставки электроэнергии, нужно будет полностью уплатить долг и пеню. Также придется дополнительно оплатить счет за повторное подключение к сетям. После этого электроэнергию должны вернуть в течение пяти дней.

Как сообщал OBOZ.UA, отключение потребителей коммунальных услуг за долги было запрещено с начала полномасштабной войны в Украине. Однако в конце декабря 2023 года Кабмин отменил этот мораторий, а также вернул пеню и штрафы. В то же время все еще можно не платить за воду, если нет счетчика и в квартире никто не жил как минимум месяц.

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