Всем украинцам проверят газ в квартирах: названы причины из-за которых обязательно отключат голубое топливо

В Украине проверят газовое оборудование во всех квартирах и домах. Это позволит избежать утечки, или выявить и ликвидировать их. В некоторых случаях за нарушения в квартирах могут отключить голубое топливо.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Пришла бригада от "Газораспределительных сетей Украины". Проверили каждую квартиру. В моем подъезде две отключили: в одной не было отдельной спальни, а была студия. В одной комнате газ и там же спали. А это нарушение. А в других была вытяжка выведена в вентиляционный канал, а он должен быть свободным", – рассказал OBOZ.UA глава одного из ОСМД в Киевской области.

Самые распространенные случаи, из-за которых происходит прекращение газоснабжения:

газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;

нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;

нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;

в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).

Проблемы действительно могут возникнуть, если вы самостоятельно превратили свою квартиру в студию. По требованиям Государственных строительных норм В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", установка газовых плит разрешается в помещениях кухонь, имеющих вытяжной вентиляционный канал или оконный проветриватель.

"По техническому паспорту квартиры-студии должно быть определено наличие кухни. Если кухня не определена по паспорту с соответствующими данными по объему помещения или проведена перепланировка квартиры, не узаконенная соответствующими органами архитектурно-строительного контроля, в таком помещении установка газовых приборов не разрешается. В случае обустройства квартиры-студии путем объединения помещений кухни и комнаты необходимо решить вопрос узаконивания перепланировки квартиры", – объясняют в "Газсетях".

То есть если вы самостоятельно демонтировали стену между единственной комнатой и кухней, пользоваться газовыми приборами в таком помещении запрещено. Придется либо восстанавливать стену в соответствии с техническим паспортом на квартиру, либо отказаться от использования газа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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