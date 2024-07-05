Всех украинцев ждут газовые проверки, нарушения находят в каждом доме: за что квартиру обязательно отключат

В Украине с 2024 года вернули технический осмотр внутридомовых газовых сетей и газового оборудования. Для этого ввели дополнительную платежку, размер которой зависит от количества квартир, оборудования и возраста дома. На сегодня из 10 тыс. домов, которые уже успели проверить в этом году, выявлено 20 тыс. случаев утечки газа. Нарушения находят практически в каждом доме.

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О том, за что украинцам должны отключить газ в квартире и какие правила должен знать каждый, читайте в материале OBOZ.UA.

Нарушения есть практически в каждом многоквартирном доме

"Статистика говорит, что в каждом доме, в котором проведено техническое обслуживание сетей внутридомовых систем газоснабжения, были обнаружены нарушения эксплуатации газовых сетей и оборудования", – рассказывают OBOZ.UA в Газораспределительных сетях Украины (входит в группу "Нафтогаз").

Чаще украинцы без привлечения специалистов и разрешений переносят газовые сети, прокладывают электрические кабели по газопроводу, заделывают в стены газопроводы, заменяют газовое оборудование. В этом году "Газораспределительные сети" проверили 10,7 тыс. многоэтажек и обнаружили 20 тыс. утечек газа в подъездах.

Проверки не проводились годами. Как уже подробно писал OBOZ.UA, в "Газсетях" считают, что ответственность за газовые коммуникации внутри дома несут владельцы жилья (либо через ОСМД, либо через Управляющую компанию). До 2024 года в платежках не была включена стоимость технического обслуживания (ТО). Дома фактически оставались без необходимого технического обслуживания.

Теперь есть выбор: либо заключить договор с любой компанией, имеющей лицензию, и доверить ей ТО, либо ничего не делать и автоматически стать клиентом "Газсетей". "Все совладельцы многоквартирных домов, не имевших существующих договоров, автоматически присоединились к Типовому договору с Оператором ГРМ. То есть государство нормативно определило, что в случае, когда потребители самостоятельно не выбирают другую обслуживающую организацию, то Оператор ГРМ их страхует", – пояснили в компании .

Платить придется от 50 до более 5000 грн за 2024 год. К примеру, в Фастове средняя платежка для дома на ул. Киевская, 5 составляет всего 73,42 грн из квартиры за год. А в Борисполе, Байды-Вишневецкого, 10 платежей из квартиры составят 4,7 тыс. грн в год. Если стоимость разделить на год, то увидим, что ежемесячный платеж будет составлять от 6 до 391 грн.

Дело в том, что в Борисполе в доме всего несколько квартир, поэтому стоимость работ делится всего на двух совладельцев. В то время как в Фастове на ул. Киевская находится дом на 210 квартир. Стоимость работ также зависит от оборудования, возраста дома.

У некоторых украинцев отключат газ

"Пришла бригада от "Газораспределительных сетей Украины". Проверили каждую квартиру. В моем подъезде две отключили: в одной не было отдельной спальни, а была студия. В одной комнате газ и там же спали. А это нарушение. А в других была вытяжка выведена в вентиляционный канал, а он должен быть свободным", – рассказал OBOZ.UA глава одного из ОСМД в Киевской области.

Самые распространенные случаи, из-за которых происходит прекращение газоснабжения:

газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;

нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;

нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;

в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).

Проблемы действительно могут возникнуть, если вы самостоятельно превратили свою квартиру в студию. По требованиям Государственных строительных норм В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", установка газовых плит разрешается в помещениях кухонь, имеющих вытяжной вентиляционный канал или оконный проветриватель.

"По техническому паспорту квартиры-студии должно быть определено наличие кухни. Если кухня не определена по паспорту с соответствующими данными по объему помещения, или проведена перепланировка квартиры, не узаконенная соответствующими органами архитектурно-строительного контроля, в таком помещении установка газовых приборов не разрешается. В случае обустройства квартиры-студии путем объединения помещений кухни и комнаты необходимо решить вопрос узаконивания перепланировки квартиры", – объясняют в "Газсетях".

То есть если вы самостоятельно демонтировали стену между единственной комнатой и кухней, пользоваться газовыми приборами в таком помещении запрещено. Придется либо восстанавливать стену в соответствии с техническим паспортом на квартиру, либо отказаться от использования газа.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, также должны прекратить газоснабжение в случае:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение собственником технического обслуживания.

"Об этом говорится в пункте 5.7. раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г., № № 674/27119", – объясняют в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Что должны проверить и зачем?

Техническое освидетельствование помогает выявить нарушение правил безопасности или даже истоки еще до аварии. И в этом заинтересованы в первую очередь жильцы многоэтажек. Ибо все бытовые взрывы газа стали следствием нарушения правил безопасности. Специалисты для новых домов (им менее 25 лет) раз в 5 лет и для других раз в 3 года должны провести:

осмотр трубопровода в местах общего использования;

осмотр в квартирах: стояк, ответвление к выключающему устройству, газовый прибор;

проверка на герметичность фланцевого соединения;

проверка на герметичность муфтового соединения;

испытание газопроводов на плотность;

плановое испытание под давлением;

обслуживание запорных устройств;

проверка тяги в каналах;

проверка тяги по каждому последовательному каналу.

Если вы знаете о "газовом" нарушении, лучше исправить ситуацию еще до того, как к вам придет специалист с проверкой. Также вы имеете право вызывать мастеров и до планового техосмотра. Если вам необходимо установить газовое оборудование, внести изменения в проект, не делайте это самостоятельно. Это может привести к трагическим последствиям. Кроме того, при проверке вам обязательно отключат газ до устранения нарушения.