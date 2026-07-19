В Украине заметно переписали тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В Украине замедлился рост цен – в июне-2026 годовой уровень инфляции составил 7,2% против 8,2 в мае. Тем не менее, коммунальные услуги подорожали. За год – с мая 2025-го по май 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,9%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало на 15,3%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

канализацию – 14,6%;

уборку мусора – 10,5%;

аренду жилья – 10,2%;

содержание и ремонт жилья – 6,2%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 6,1%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с апреля по март тарифы выросли на 0,9%. В частности, расценки увеличились на:

водноснабжение – на 15,3%;

канализацию – 14,6%;

уборку мусора – 3%;

аренду жилья – 1,7%;

содержание и ремонт жилья – на 1,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,4%.

Украинцы платят за "скрытые" киловатты

В то же время, многие устройства продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения расценок ожидать не следует. При чем не только в августе, но и в последующие месяцы.

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