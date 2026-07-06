Украинцам назвали тариф на газ с 1 августа 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения расценок ожидать не следует. При чем не только в августе, но и в последующие месяцы.

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Дело в том, сообщили в самом "Нафтогазе", что действие тарифного плана "Фиксированный" продлено по крайней мере, до 30 апреля 2027 года. Т.е, именно до этого срока тариф на газ не планируют менять.

Впрочем, подчеркнули в "Нафтогазе", срок действия самого плана "Фиксированный" может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

Платить же за газ нужно, как и прежде – ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Когда украинцам стоит ожидать повышения тарифа на свет

Вместе с тем, говорится в материале OBOZ.UA, пока планов по повышению стоимости света нет. А потому, несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном росте тарифа, в настоящее время такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются.

В то же время, отмечается, в Кабмине признают, что удерживать нынешние расценки в мирное время не удастся. Ведь западные партнеры "уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию" после завершения боевых действий.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине замедлился рост цен – в мае-2026 годовой уровень инфляции составил 8,2% против 8,6 в апреле. Тем не менее, коммунальные услуги подорожали. За год – с мая 2025-го по май 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,1%, тогда как в апреле было 1,9%.

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