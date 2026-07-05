Украинцы платят за "скрытые" киловатты: почему счетчик "крутится", хотя техника выключена

Многие устройства продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго". Там отметили: за год такие, на первый взгляд, незначительные расходы могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

"Телевизоры, микроволновки, кондиционеры, стиральные машины и другая техника продолжают использовать небольшое количество электроэнергии. Отдельно это немного, но через год такие расходы могут быть ощутимыми", – говорится в сообщении.

Какая техника "скрыто" потребляет больше всего электроэнергии

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Как снизить счета за свет

В то же время, отмечается, украинцы могут сэкономить существенные суммы, придерживаясь определенных правил использования электроприборов. Прежде всего, отмечается, следует выключать из розетки приборы, которые не в данный момент не используются.

"Если у вас установлен двухзонный счетчик, программируйте работу бойлера преимущественно на ночной период, когда действует более дешевый тариф. Если холодильник работает уже много лет, стоит рассмотреть замену современной энергоэффективной модели класса А+, А++ или А+++ – она потребляет значительно меньше электроэнергии", – рассказали энергетики.

Кроме того, они советуют кондиционеры класса A++ или A++++ – поскольку они потребляют на 30-50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C. Также, подчеркивается, стоит не забывать очищать фильтры прибора.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине подорожали коммунальные услуги. В частности, за год – с мая 2025-го по май 2026-го – тарифы выросли в целом на 2,1%, тогда как в апреле было 1,9%.

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