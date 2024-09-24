Тариф на электроэнергию от поставщика "последней надежды" повысили: сколько заплатят украинцы с 1 октября

В Украине временно повысили тариф на электроэнергию для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН) – на период с 1 октября до 31 декабря 2024 года. Следует понимать, что это решение не касается бытовых потребителей, которые продолжат платить за свет по фиксированному тарифу 4,32 грн/кВт*ч. Стоимость тока повысится исключительно для предприятий, которые остались без постоянного поставщика и получают ток от "Укринтерэнерго".

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Соответствующее решение 24 сентября приняла Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает "Интерфакс-Украина". Так, регулятор на три месяца (октябрь-декабрь) повысил коэффициент, который используется для расчета тарифа ППН, с 1,25 до 1,5.

Указанный коэффициент применяется к средневзвешенной цене электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Стоимость электроэнергии при таком формате расчета меняется ежемесячно.

Основной причиной повышения тарифа в НКРЭКУ назвали последствия российских обстрелов украинской энергетики. Кроме того, сам поставщик "последней надежды" может закупать электроэнергию только на балансирующем рынке, где ток стоит дороже. К тому же 20 мая 2024 года было принято Постановление №949 "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке", что также повлияло на колебания цен, отметили в НКРЭКУ.

"В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости электроэнергии для урегулирования небалансов э/э. При этом поставщик "последней надежды" (госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго") из-за обретения статуса "дефолтный", в соответствии с Правилами рынка, приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на балансирующем рынке", – говорится в обосновании НКРЭКУ к проекту постановления "О внесении изменений в порядок формирования цены, по которой осуществляется снабжение э/э потребителей поставщиком "последней надежды".

"Укринтерэнерго" выполняет функцию ППН на рынке электроэнергии с 1 января 2019 года и было определено правительством на внеконкурсной основе. Инициатором повышения тарифа стало именно это госпредприятие, которое обратилось с соответствующим предложением к НКРЭКУ.

Тариф на электроэнергию для населения: сколько будут платить украинцы

В Украине тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, и в сентябре, и зимой 2024-2025 гг. за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн/кВт*ч.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимного периода 2024-2025 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

При этом следует учитывать, что фактически в Украине действуют несколько тарифов на электроэнергию. Речь идет о многозонных тарифах, а также тарифе на ток для тех, кто имеет электрическое отопление.

Так, после повышения тарифа на электроэнергию в июне 2024 года был установлен льготный тариф для тех, кто использует электроэнергию для отопления. Они могут платить с 1 октября за каждый киловатт-час 2,64 грн.

При этом установлены лимиты. Заплатить по сниженному тарифу "для отопления" можно только за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в период с 1 октября по 30 апреля.

Также следует учитывать, то при установленном двухзонном счетчике ("день-ночь") действуют два тарифа: собственно дневной и ночной. Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и не отличается от основного – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

А вот в ночное время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по ночному тарифу. Он вполовину ниже действующего – применяется коэффициент 0,5, т.е. сейчас это 2,16 грн/кВт*ч.

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа. В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше, а в ночные – втрое меньше:

тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза". При этом предложение будет действовать до мая 2025-го.

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