В Украине собираются резко увеличить тариф на передачу электроэнергии: кого затронет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии – сразу на 25,8%, до 665,26 грн / МВт*год. Впрочем, обычных украинцев изменение не затронет – новый тариф предназначен для бизнеса.

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Решение было принято на заседании комиссии 13 ноября. Согласно ему:

Отдельный тариф на передачу для зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/мВтч.

Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт*ч.

Принято же решение было по ряду причин. Среди них:

Уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии.

Увеличение компенсаций на технологические затраты.

Зарплаты в "Укрэнерго".

Кредитные выплаты и расходы на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией (возобновляемая энерегетика).

Кроме того, были учтены инфляция. А также рост курса валют.

Напомним: увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых "Укрэнерго" за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю. При этом одобрение проекта постановления предусматривает только его дальнейшее обсуждение – принятие же состоится позже.

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В то же время, тариф на электроэнергию для обычных украинцев не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в ноябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине временно повысили тариф на электроэнергию для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН) – на период с 1 октября до 31 декабря 2024 года. Стоимость тока повысится исключительно для предприятий, которые остались без постоянного поставщика и получают электричество от "Укринтерэнерго".

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