Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч в ноябре: сколько нужно будет платить за свет

Тариф на электроэнергию в Украине не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в ноябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Сколько нужно будет платить за газ за октябрь

В то же время, за октябрь украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. По информации ГазПравды:

В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн.

Некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца".

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам исполнительного директора энергокомпании ДТЭК Дмитрия Сахарука, Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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