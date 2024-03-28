"Целью удара РФ был полный блекаут": где в Украине действуют графики отключения света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о том, что целью удара РФ по Украине 22 марта "был полный блекаут". Ущерб, нанесенный энергетике, еще подсчитывают. При этом графики отключения света продолжают действовать в Харьковской, Одесской областях.

Об этом сказал на брифинге в Харькове министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент Укринформа. "Атакованная тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине. Более того, атакованы магистральные подстанции по всей стране. Непосредственное влияние ощутили 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 годах мы насчитывали около ста способов поражения одновременно", - сказал министр.

Где нет света

В "Харьковоблэнерго" заявили, что объемы разрушений в Харькове пока не позволяют подавать электричество одновременно во все дома. "Графики, составленные и распространенные ранее, приходится корректировать, и это связано с определенными технологическими процессами", – заявили в компании. С помощью отключений энергетики стараются не допустить такой нагрузки сети, что может привести к выходу оборудования из строя. "По определенным причинам отключать иногда нужно иначе, чем прописано в графике", - объяснили энергетики и попросили жителей не перегружать колл-центры "Харьковоблэнерго" и городской службы 1562 года.

Специалисты Сахновщинского района электрических сетей (РЭМ) АО "Харьковоблэнерго" возобновили электроснабжение в селе Чернолозка Красноградского района. Смягчить графики отключений, действующие в Харькове, возможно, удастся в выходные..

В Одессе 28 марта применены графики стабилизационных отключений. " Количество часов со светом зависит от объема энергопотребления. Обращаемся к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам – не использовать энергоемкие приборы одновременно, а пользоваться ими поочередно, особенно в утренние и вечерние часы нагрузки", – сообщили в облэнерго. Найти графики для конкретного адреса можно на сайте ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, которые уже подключены к сети после прошлых обстрелов.

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