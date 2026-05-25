В Украине переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

С начала года в Украине выросла стоимость коммунальных тарифов. В целом, с декабря 2025-го до апрель 2026-го подорожание составило 0,8%, однако отдельные тарифы увеличились значительно больше – к примеру, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 4,4%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили: стоимость уборки мусора увеличилась на 4%.

Также подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья. Рост составил 3,2%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с марта по апрель тарифы выросли на 0,2%. В частности, расценки увеличились на:

содержание и ремонт жилья – на 1,2%;

уборку мусора – на 2,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 0,8%.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 июня

Вместе с тем, украинцы с 1 июня будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действовать же этот тариф будет по крайней мере до 31 октября 2026 года.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д.. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

