Стоит делать всем, кто платит за коммуналку: какой документ советуют хранить 5 лет

Юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газ, воды и т.д.. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы отмечают: квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.

"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – объяснили специалисты.

Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:

позволяют доказать отсутствие задолженности;

отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в базах данных поставщиков – когда информация может быть утеряна или искажена.

В случае ошибок при изменении тарифов или некорректного начисления сумм.

При возникновении человеческих факторов – ошибок сотрудников или их недобросовестных действий.

Хранить нужно не только бумажные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" на год – до 30 апреля 2027 года. Таким образом, повышения тарифа не состоялось и по крайней мере, еще год украинцы-клиенты компании (а таких 98% от общего числа домохозяйств Украины) будут получать газ по цене 7,96 грн/кубометр.

