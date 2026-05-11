Стоит делать всем, кто платит за коммуналку: какой документ советуют хранить 5 лет
Юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газ, воды и т.д.. Наоброт, их следует хранить в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.
Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы отмечают: квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.
"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – объяснили специалисты.
Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они:
- позволяют доказать отсутствие задолженности;
- отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.
Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу
- При сбоях в базах данных поставщиков – когда информация может быть утеряна или искажена.
- В случае ошибок при изменении тарифов или некорректного начисления сумм.
- При возникновении человеческих факторов – ошибок сотрудников или их недобросовестных действий.
Хранить нужно не только бумажные квитанции
Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.
В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:
- Дату операции.
- Сумму и реквизиты получателя.
- Печать или подтверждение банка (в электронном формате).
"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" на год – до 30 апреля 2027 года. Таким образом, повышения тарифа не состоялось и по крайней мере, еще год украинцы-клиенты компании (а таких 98% от общего числа домохозяйств Украины) будут получать газ по цене 7,96 грн/кубометр.
