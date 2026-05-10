Украинцам назвали тариф на свет с 1 июня 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы с 1 июня будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произойдет.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: действие тарифа продлено на полгода – до 31 октября.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства подчеркнула: для отдельных пользователей будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Воспользоваться же льготным тарифом смогут только домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. Т.е.:

дома и квартиры с электроотоплением;

многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Будут ли в Украине повышать тариф на свет

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата в принципе доступа к электричеству... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" на год – до 30 апреля 2027 года. Таким образом, повышения тарифа не состоялось и по крайней мере, еще год украинцы-клиенты компании (а таких 98% от общего числа домохозяйств Украины) будут получать газ по цене 7,96 грн/кубометр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!