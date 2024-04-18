В Украине начинают отключать электроэнергию: будет ли свет в квартирах

В Украине вечером 18 апреля будут проведены отключения электроэнергии. Среди причин – рост потребления из-за похолодания. Впрочем, энергетики обещают отключать свет только промышленности – бытовых потребителей это затронуть не должно. Т. е. в домах и квартирах украинцев электричество будет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Призвав как бытовых потребителей, так и бизнес "по возможности ограничить электропотребление, особенно с 19:00 до 22:00 вечера".

При этом подчеркивается: ситуацию с ростом потребления усугубляет дефицит мощности на поврежденных Россией электростанциях. И хотя Украина получает аварийную помощь от ЕС, полностью обеспечить страну электроэнергией ей пока не удается.

"Наблюдаем значительное похолодание – потребление электроэнергии растет. На фоне многих поврежденных электростанций есть дефицит мощности, поэтому применяем аварийную помощь из ЕС. Вечером, по нашим прогнозам, придется также применить определенные ограничения промышленности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: энергетики не планируют применять графики, "которые привели бы к отключению бытовых потребителей".

Графики отключения электроэнергии могут ввести по всей стране

Ранее же исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил: вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары. А также если:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не будет хватать объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно почасовыми графиками отключения", – объяснил Сахарук. При этом он подчеркнул: по всей стране могут начать отключать свет только при осуществлении всех вышеназванных условий. В противном случае этого удастся избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, при подготовке к блэкаутам украинцам советуют запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. А воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

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