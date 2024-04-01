Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным отключениям света

Россия возобновила удары по украинской энергетике, что уже привело к отключениям электроэнергии в ряде регионов. В то же время, В экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым, ведь в случае большого повреждения блэкаут может затянуться.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды же следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. При чем, не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Почему могут возобновиться отключения света

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил: возможное повсеместное применение отключений света может начаться во второй половине июля и в августе, поскольку именно на эти месяцы приходится летний пик потребления электроэнергии.

"Предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где пауэрбанки, что с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", – сказал он.

По словам Харченко, сейчас ситуация не такая критическая, поскольку ныне Украина пребывает в "весеннем нижнем пике потребления". Т. е. украинцы потребляют сравнительно немного электроэнергии.

"Одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность. Много воды, все достаточно комфортно", – объяснил он.

Впрочем, летом, по словам эксперта, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – рассказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения – "от полной до более чем 50%".

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