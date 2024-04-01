Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным отключениям света
Россия возобновила удары по украинской энергетике, что уже привело к отключениям электроэнергии в ряде регионов. В то же время, В экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым, ведь в случае большого повреждения блэкаут может затянуться.
В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:
- мясные, рыбные и овощные консервы;
- сушеное и вяленое мясо;
- сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);
- хлебцы, печенье, сухари;
- сухофрукты, орешки;
- шоколад, конфеты;
- энергетические батончики.
Воды же следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. При чем, не только питьевой, но и технической.
Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Что еще нужно запасать
Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:
- купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;
- создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;
- наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;
- подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;
- позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.
Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.
Почему могут возобновиться отключения света
В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил: возможное повсеместное применение отключений света может начаться во второй половине июля и в августе, поскольку именно на эти месяцы приходится летний пик потребления электроэнергии.
"Предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где пауэрбанки, что с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", – сказал он.
По словам Харченко, сейчас ситуация не такая критическая, поскольку ныне Украина пребывает в "весеннем нижнем пике потребления". Т. е. украинцы потребляют сравнительно немного электроэнергии.
"Одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность. Много воды, все достаточно комфортно", – объяснил он.
Впрочем, летом, по словам эксперта, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – рассказал Харченко.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения – "от полной до более чем 50%".
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