'Будет персональная ответственность': Зеленский требует от правительства 'нелинейных' предложений для поддержки людей и бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства четкий перечень решений по стабилизации ситуации в энергетике. Ответственность за наработанные действия будет нести все правительство, а результаты должны быть представлены уже на следующий день.

Заявление прозвучало в вечернем обращении главы государства, обнародованном 20 января. Зеленский отметил, что все чиновники, руководители государственных и энергетических компаний должны работать непосредственно в Украине, там, где нужно восстанавливать и защищать инфраструктуру. Он подчеркнул, что ожидает от чиновников конкретных ответов на поставленные вопросы и четкий план действий.

Президент отдельно остановился на необходимости постоянного присутствия ответственных лиц в регионах. Он отметил, что речь идет не только о центральной власти, но и об областном и местном уровне. Зеленский отметил, что все силы должны быть направлены на облегчение ситуации для граждан и бизнеса, без формального подхода.

"Надо заниматься ситуацией в стране. Каждый чиновник, местная власть, все руководители государственных компаний, энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, в селах, на тех территориях, где надо восстанавливать и надо защищать", – подчеркнул президент.

Цифры и требования

По словам президента, только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей оставались без электроснабжения. Также без тепла находились более 4 тысяч многоквартирных домов.

Он заявил о необходимости максимальной координации с бизнесом, в частности по перераспределению генерации и имеющегося потребления. Правительство должно предложить дополнительные программы поддержки людей и бизнеса и работать над этим ежечасно вместе с Укрэнерго, областной и местной властью, включая киевскую.

"Нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные. Надо проговорить это все подробно и дать ответы на вопросы, которые я задал чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений. Каждый час надо работать на энергетику – Укрэнерго, правительство, областная власть, местная власть – киевская власть – все. Все.", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. Также в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

Также известно, что из-за очередной российской атаки без тепла осталось более 5,6 тысячи многоэтажек. Кроме того, левый берег города в результате обстрела пока без водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский еще два дня назад заявил, что система противовоздушной обороны нуждается в усилении и структурных изменениях. По его словам, после детального анализа действий России и эффективности украинской ПВО будут приняты необходимые решения, в том числе и кадровые.

Поэтому обещанные кадровые пертурбации неотложные и необратимые.

