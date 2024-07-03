В Украине могут перестать отключать свет: как Россия пытается этому помешать

Российские террористы стремятся не только уничтожить украинскую энергосистему, но и дискредитировать действия властей по преодолению кризиса в энергетике и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Для этого враг распространяет ИПСО, которое может помешать развитию атомной энергетики.

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В Министерстве энергетики сообщили, что в СМИ и на страницах псевдоэкспертов в соцсетях ходят заказные статьи и сообщения о том, что власти планируют направлять средства на длительное строительство атомных блоков и ничего не построят в итоге. При этом утверждается, что вместо развития атомной энергетики следует внедрять газовую генерацию. Это в Минэнерго назвали враждебным ИПСО.

"Отмечаем, развитие атомной и распределенной генерации – это важные параллельные процессы, которые не влияют друг на друга, и мы развиваем эти направления одновременно. Наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии имеет важное значение для обеспечения срочных потребностей потребителей. газопоршневые установки, зеленая генерация", – отметили в министерстве, отметив, что украинское правительство продолжает работать над столь быстрыми решениями.

При этом для реализации долгосрочных проектов и энергетической стабильности Украины необходимо развивать и атомную генерацию. Именно поэтому враг активизировал свои вбросы перед голосованием в Верховной Раде за законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Следует отметить, что один из блоков готов уже на 80% – его строительство может быть завершено через 2,5-3 года. После его подключения энергосистема получила бы дополнительную генерацию 1100 МВт мощности – в этом случае отключение электроэнергии для населения удалось бы свести к минимуму или даже на нет.

"Пока удерживать энергосистему и не допустить тотального блэкаута в очень сложной ситуации удается благодаря работе атомных станций, и когда из капитального ремонта выводят атомные блоки, это сразу ощутимо – графики отключений становятся более легкими. Враг очень сильно был интегрирован в нашу энергетическую сферу и точно знает, что базовая атомная генерация в нашей энергетической системе – это наша сила, благодаря которой есть свет (она стабильно покрывает около 50% потребности в электроэнергии)", – добавили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что оккупация Запорожской АЭС сильно отразилась на энергетической независимости Украины – эта станция производила почти половину всей украинской атомной энергии. Впрочем, энергосистема выстояла, а ситуация осталась стабильной, благодаря чему, хотя и с исключениями, но украинцы имеют свет в домах.

Кроме того, распространяется и фейк об искусственности кризиса в энергетической системе Украины – мол, украинцам специально не дают света, чтобы продать электроэнергию за границу, чтобы заработать на этом. На самом деле электроэнергия не экспортируется, а единственной причиной критической ситуации в энергетике и ограничений является российская агрессия. А стабилизационные отключения электроэнергии используются только для того, чтоб сохранить энергосистему работающей.

Ранее OBOZ.UA уже писал, в последние дни в Украине растет продолжительность отключений электроэнергии для населения. Это происходит не только из-за уничтожения российскими террористами украинской энергетической инфраструктуры, но и из-за увеличения потребления, уменьшения объемов импорта тока из Европы и ремонтных работ на отечественных электростанциях.

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