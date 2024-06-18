Украина должна достроить энергоблок Хмельницкой АЭС, готовый на 80%, – Гриб

Блок №3 Хмельницкой атомной электростанции готов на 80%. В условиях тотального дефицита электроэнергии Украина не может позволить себе не воспользоваться этой возможностью и не достроить энергоблок.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета ВР по вопросам энергетики Викторию Гриб, комментируя законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 ХАЭС" (№11146).

"3-й энергоблок уже будет готов через 3 года. Потому что на сегодняшний день уже на 80% этот проект готов. И не воспользоваться этой возможностью, мне кажется, на сегодняшний день Украина не может себе позволить. Потому что нам необходимы дополнительные гигавы", – отметила нардеп.

По ее словам, по проекту уже сделано очень многое, есть все расчеты и планы, работают квалифицированные кадры из Запорожской АЭС. "Мы можем привлечь 1,1 гигаватт (от достройки энергоблока) за 3 года, нам нужно просто воспользоваться этой возможностью хотя бы для того, что у нас есть сегодня эти профессиональные кадры".

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

После этого решение проект закона №11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине приступить к работе по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство самого дешевого вида электроэнергии.

Глава Минэнерго добавил, что с момента принятия парламентом соответствующего законопроекта и подписания президентом энергоблок №3 может быть подключен к электросети за 2,5 – 3 года, ведь его степень готовности составляет до 80%. Относительно энергоблока № 4, по предварительным планам, он может быть достроен и подключен к электросети за 4 года. Строительные работы по достройке обоих реакторов будут выполняться параллельно.

Как сообщалось, решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект отвечает утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБО и президента.