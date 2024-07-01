Ситуация с отключениями света в Украине ухудшилась: названы четыре причины

В последние дни в Украине растет продолжительность отключений электроэнергии для населения. Это происходит не только из-за уничтожения российскими террористами украинской энергетической инфраструктуры, но и из-за увеличения потребления, уменьшения объемов импорта тока из Европы и ремонтных работ на отечественных электростанциях.

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О совпадении этих факторов сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Стоит отметить, что о некоторых проблемах, с которыми сейчас столкнулась страна, предупреждали еще задолго до этого.

"Обстрелы продолжаются. И происходят они, к сожалению, достаточно регулярно. Также – это жара. И тот факт, что на улице столь высока температура, он влияет на увеличение потребления. У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем то, что было 2-3 недели назад", – добавил Кудрицкий.

Третьим фактором увеличения продолжительности отключений глава "Укрэнерго" назвал уменьшение объемов импортируемой из соседних стран электроэнергии. Это объясняется увеличением их потребления из-за повышения температуры.

"То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет много свободного ресурса для того, чтобы его экспортировать в Украину и помочь тем самым сбалансировать украинскую энергосистему", – пояснил Кудрицкий.

Последний фактор, из-за которого украинцы чаще и дольше находятся без света – это ремонт достаточно большого количества атомных электростанций. Но избежать этого было невозможно – энергоблоки на АЭС необходимо регулярно ремонтировать, чтобы обеспечить максимум возможной доступной мощности зимой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по новым правилам отключения света каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Так достигается справедливость по поводу продолжительности отключений – и в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, конечно, отсутствия аварийных отключений).

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