В Украине масштабные отключения света: где ввели почасовые графики

В Украине начали вводить графики почасовых отключений света. В частности, в Житомирской, Черкасской областях они действуют уже, а в Сумской и Полтавской областях "стартуют" в ближайшие часы. Причина же этого – острый дефицит мощности в результате повреждений от российских обстрелов.

Видео дня

Как сообщили в "Укрэнерго", графики ввели с целью "заживления долго обесточенных потребителей". При этом там:

Подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Призвали тех потребителей, которым не отключили свет, потреблять его экономно.

В каких областях применяют графики отключений света

Житомирская область.

В то же время, сообщили в Житомиробленерго, графики ввели по команде диспетчерского центра "Укрэнерго". Ознакомится с графиками в регионе можно по ссылке.

"В Житомирской области введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии. В течение суток объем применения ограничений может изменяться", – говорится в сообщении.

Черкасская область.

В Черкасской области же, по данным Черкассыоблэнерго, графики будут применяться с 13:30 до 15:30. Список обесточиваемых адресов находится здесь.

Сумская область.

"С 16.30 на территории Сумщины будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей. Сразу после возобновления распределения электрической энергии по Вашему адресу, пожалуйста, не включайте все энергоемкие приборы одновременно", – рассказали в Сумыоблэнерго.

Полтавская область.

По сообщению Полтаваоблэнерго, в регионе графики будут действовать с 18:30 до 23:59. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Там отметили: узнать свою очередь отключения можно по ссылке.

ДОПОЛНЯЕТСЯ