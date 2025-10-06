Озвучен тариф на свет в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить 1 кВт*ч

После 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство энергетики в комментарии СМИ. Впрочем, официальной информации об этом опубликовано еще не было.

Напомним: действие текущего тарифа должно было закончиться 30 апреля. Однако Кабмин своим решением продлил его на 6 месяцев. И этот срок истекает именно 31 октября.

Тем не менее, в Минэнерго отмечают: до окончания отопительного сезона 2025/26 тариф менять не будут. Ведь, утверждают там, "в условиях сложной экономической ситуации, вызванной полномасштабной войной, главной задачей государства остается поддержка населения и предотвращения чрезмерной финансовой нагрузки на домохозяйства".

"Поэтому пока не рассматривается вопрос пересмотра условий в части изменения льготных фиксированных цен на электрическую энергию", – сообщили в министерстве.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что Украина нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии, ведь тот испытывает огромные проблемы. Однако, по его словам, даже в таких условиях нет смысла повышать тарифы – "ни экономического, ни какого-либо другого".

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, в экспертной среде считают, что в Украине назрело повышение тарифов на воду. Ведь, убеждается, той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет. Вырасти расценки, как отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн, а в отдельных городах и до всех 200 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!