В Украине изменилась ситуация с долгами за коммуналку: за что население должно больше всего

Украинцы начали активнее избавляться от долгов за жилищно-коммунальные услуги. В третьем квартале этого года совокупная задолженность сократилась на 5,4% – до 100,8 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что в июле-сентябре украинцы уплатили за коммуналку на 6,4% больше начисленного в платежках.

Погашение долгов ускорилось

В третьем квартале 2025 года долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги сократилась на 5,4% – до 100,8 млрд грн. Всего в июле-сентябре население уплатило за жилкомуслуги 48,5 млрд грн. Это на 6,4% больше, чем было начислено (45,6 млрд грн).

Структура задолженности по видам услуг

Теплоснабжение и горячая вода – 33,1 млрд грн.

– 33,1 млрд грн. Поставка и распределение природного газа – 27,9 млрд грн.

– 27,9 млрд грн. Электроэнергия – 16,5 млрд грн.

– 16,5 млрд грн. Централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,4 млрд грн.

– 10,4 млрд грн. Управление многоквартирными домами – 9,5 млрд грн.

– 9,5 млрд грн. Вывоз бытовых отходов – 3,2 млрд грн.

Регионы с самой высокой задолженностью за ЖКУ

Днепропетровская область – 8,5 млрд грн

Донецкая область – 4,3 млрд грн.

Полтавская область – 3,2 млрд грн.

Харьковская область – 1,9 млрд грн.

Киевская область – 1,5 млрд грн.

Одесская область – 1,1 млрд грн.

Львовская область – 1 млрд грн.

Киев – 2,8 млрд грн.

Какова ситуация с долгами за коммуналку

Всего в Украине накоплено более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, а четверть должников – пенсионеры. На этом фоне Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14005, предусматривающий автоматическое внесение должников в реестр, а также запрет на продажу, дарение или переоформление имущества, пока долг не будет погашен.

Формально практически все производства "активны", но фактически – это мертвая статистика, ведь 60% таких дел завершены без реального взыскания, и деньги вернуть не удалось. Ежегодно проблема только растет, только в 2025 году в Реестр добавилось 194 тысячи новых долгов, и две трети из них все еще остаются открытыми.

