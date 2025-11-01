В отдельных регионах не будет света: "Укрэнерго" обнародовало графики на 2 ноября
В Украине в воскресенье, 2 ноября, отключения электроснабжения запланированы утром и вечером. Ограничения будут вводить в отдельных областях из-за последствий российских террористических ударов по нашей энергоинфраструктуре.
В "Укрэнерго" предупредили о том, что свет может исчезать. В Telegram-канале национальной энергетической компании сообщается, что время и объем применения ограничений будут такими:
– графики почасовых отключений (для потребителей):
- с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
– графики ограничения мощности (для предприятий):
- с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.
В случае изменений в ситуации или новых вражеских обстрелов расписание может меняться, предупредили в компании.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам представители "Укрэнерго".
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем населенном пункте, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии. В этом месяце он продлится с 30 октября по 3 ноября.
