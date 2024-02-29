Если ошибиться, начислят лишнее: как снять показания счетчика, чтобы не было проблем с платежками

В Украине стартовал период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится до 3 марта. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно. Особенно это касается двухзонных приборов учета, тут ошибка может привести как к задолженности, так и к формированию переплаты.

О правилах передачи показаний напомнили в энергокомпании Yasno. В первую очередь, нужно знать, когда передавать показания счетчиков за свет.

"Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее", – предупредили в компании.

Дело в том, что оператор системы распределения (ОСР) принимает показания только в указанные дни, а после передает данные поставщику тока. И если потребитель поспешит или опоздает, ОСР рассчитает потребление по среднесуточным показателям, а переданные невовремя цифры просто не будут учтены.

Двухзонный счетчик электроэнергии: как снимать показания правильно

С обычными приборами учета проблем обычно не возникает, но потребители со двухтарифным счетчиком "день-ночь" иногда путаются в том, какие именно цифры нужно записать. О таких случаях сами клиенты рассказывали в комментариях к посту Yasno, отмечая, что им сложно разобраться, где на счетчике "день", а где "ночь".

Итак, чтобы правильно зафиксировать показания, нужно записать только два числа, которые отображаются с интервалом в 10 секунд. Это показания по тарифу "день" (с 7:00 до 23:00) и по тарифу "ночь" (с 23:00 до 7:00), а сумму потребленной электроэнергии (день+ночь) передавать не нужно.

После установки и программирования двухтарифного счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 – день, Е2 – ночь;

Т11 – день, Т12 – ночь;

5.8.1 – день, 1.5.8.2 – ночь.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете.

Напомним, в настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

"Если вы заметили, что объем потребленной электроэнергии слишком высок, пожалуйста, обратитесь к оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета. И напоследок: двухзонные счетчики не передают показания автоматически, если у вас, конечно, не АСКОЭ (а проверить это можно у оператора системы распределения). Если не АСКОЭ, то все данные нужно передавать самостоятельно", – напомнили в Yasno.

В квартире никто не живет: можно ли не передавать показания

То, что при отсутствии потребления, данные со счетчика можно не сдавать, – это миф. На самом деле ни оператор системы распределения, ни поставщик электроэнергии не знают, что в квартире никто не пользуется электроэнергией.

Поэтому расчет потребления все равно производится по среднесуточному потреблению на основе данных за прошлые периоды. "Чтобы поставить все на свои места, подайте ОСР заявку на прекращение поставок или ежемесячно передавайте одни и те же показания (последние зафиксированные)", – уточнили в Yasno.

Куда передавать показания счетчиков

Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, не нужно выходить из дома. Это можно делать несколькими способами:

в личном кабинете на сайте ОСР;

по телефону – в колл-центр ОСР;

через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

по электронной почте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине возобновлены плановые поверки счетчиков коммунальных услуг. Требование касается не только приборов учета потребления газа и электроэнергии, но счетчиков воды, в том числе горячей. Если проверка не будет проведена вовремя, показатели потребления будут считаться недействительными.

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