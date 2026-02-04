"Графики отключений могут ухудшаться": Шмыгаль оценил ситуацию в энергетике и предупредил о новых атаках РФ

Из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. В связи с этим, графики отключений могут быть увеличены.

Таким неутешительным прогнозом поделился министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом стало известно после проведения заседания Штаба

"Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – говорится в сообщении.

Агрессор не прекратит энергетический террор

Министр добавил, что оккупанты готовятся к новым атакам на энергетику в течение ближайшей недели. В то же время восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В частности, в Киеве задействовано более 230 бригад, к которым также привлекли 40 ремонтных команд "Нафтогаза".

"Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", – указано в сообщении.

Именно поэтому, по словам Шмыгаля, Украина активизировала сотрудничество с международными партнерами для обеспечения поставок энергетического оборудования. Более 30 стран уже оказывают поддержку, чтобы помочь стране успешно пройти зиму.

"Спасибо всем, кто помогает. Спасибо энергетикам за титаническую работу", – подытожил политик.

Стоит отметить, что после мощнейшей атаки России в 2026 году, которая состоялась 3 февраля, в Украине критически осложнилась ситуация в энергетике. Этому также поспособствовали сильные морозы.

Так, в Киеве два района и более тысячи домов остались без отопления, а в Харькове, Днепре и Лозовой на Харьковщине серьезные проблемы из-за ударов по ТЭЦ и ТЭС. В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация. Значительные повреждения зафиксированы также в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 февраля Россия начала очередную атаку на Украину, запустив сотни ударных беспилотников с ряда локаций. Под утро оккупанты запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Целью российского террора в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

