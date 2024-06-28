В Минэнерго сделали заявление об отключениях света на выходных: почему телефоны и павербанки лучше зарядить

Во время грядущих выходных отключения света могут не применяться по всей стране. Дело в том, что в эти дни потребление падает и имеющегося объема генерации может хватить для обеспечения током всей страны. Тем не менее телефоны и павербанки все же лучше зарядить, ведь гарантировать отсутствие отключений никто не может.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она отметила: если же отключения применять все же придется, то есть вероятность, что они будут менее длительными, чем обычно.

Впрочем, подчеркнула замминистра, говорить, что время отключений точно будет сокращено либо же они вообще будут отменены, нельзя. Ведь из-за жары сложно делать какие-либо прогнозы.

"Сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара. Будем надеяться, что нам удастся немного уменьшить графики отключений, даже избежать", – говорится в сообщении.

В целом же, отметила Гринчук, ситуация в энергетике страны остается сложной. Хоть и контролируемой.

"Жара – дополнительная нагрузка для энергосистемы. Потому что потребители используют кондиционеры, охлаждающие системы, что влияет на рост потребления. ...Из-за значительных повреждений и обстрелов, а также проведения ремонтной кампании на многих объектах у нас действуют ограничения", – объяснила она.

Некоторым украинцам вообще не будут отключать свет

В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: части прифронтовой территории Украины не будут отключать свет, несмотря на общую обстановку в энергетике страны. Причины – тяжелая гуманитарная ситуация и угрозы жизни украинцев там.

"Там и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: решение по неотключению украинцев в прифронтовых районах может быть принято уже совсем скоро. "Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключать", – рассказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, согласно новым правилам отключений света, каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

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