Украинцам рассказали о новых правилах отключения света: как определяют, когда не будет электроэнергии

Согласно новым правилам отключений света каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страні украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

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Об этом сообщил генеральный директор энергкомпании Yasno Сергей Коваленко. Отметив: эту систему можно улучшить – создав еще большее количество очередей, "потому что не все регионы (по моей оценке) сделали группы корректно".

"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое деление", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:

диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;

однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.

В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое неприспособлено:

к такому режиму работы;

к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".

"Это состояние системы сегодня. Мы со своей стороны анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине 26 июня графики отключений света будут действовать круглосуточно. Таким образом, ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом вечером, с 17:00 до 23:00 будет применен усиленный режим отключений. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков).

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