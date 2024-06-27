Некоторым украинцам вообще не будут отключать свет: названы регионы

Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет несмотря на общую обстановку в энергетике страны. Причины – тяжелая гуманитарная ситуация и угрозы жизни украинцев там.

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Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий. Он отметил: сейчас Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий.

"Там и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: решение по неотключению украинцев в прифронтовых районах может быть принято уже совсем скоро. "Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключать", – рассказал Кудрицкий.

Как определяют, когда не будет электроэнергии

В то же время, согласно новым правилам отключений света, каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое деление", – объяснил генеральный директор энергкомпании Yasno Сергей Коваленко.

При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:

диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;

однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.

В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое неприспособлено:

к такому режиму работы;

к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".

"Это состояние системы сегодня. Мы со своей стороны анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Укрэнерго" признали: грядущая зима для энергетики страны будет непростой. В связи с чем специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему: продолжению массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные энергообъекты. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.

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